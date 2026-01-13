L’irrilevanza di Macron

Su Huffington post Cesare Martinetti scrive:

«La morsa populista si stringe su Sébastien Lecornu e inevitabilmente su Emmanuel Macron. La coppia Le Pen-Mélenchon è pronta al tris. Dopo aver abbattuto Barnier e Bayrou, ha messo ora nel mirino il governo in carica, le mozioni di censura sono state depositate. Lecornu, primo ministro riluttante, eppure fino ad adesso efficace tra gli squali dell’Assemblea Nazionale, ha già dato disposizione ai suoi uffici di preparare le elezioni legislative anticipate il 15 marzo».

E così Juppiter Macron sta arrivando a fine corsa. * * * Sulla versione francese di Huffington post si legge:

«En France, Emmanuel Macron a justifié sa décision par le « rejet politique unanime » du traité sur le territoire».

L’approvazione dell’accordo Ue-Mercosur costituisce una grave sconfitta di Macron su scala sia continentale sia nazionale. * * * Su Open Bruno Gaetani scrive:

«L’Eliseo ha deciso di riadattare l’agenda del G7, spostando il summit dei grandi della...