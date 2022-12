Nella riunione del suo Consiglio direttivo del 15 dicembre la Banca centrale europea ha preso alcune decisioni:

ha alzato nuovamente i suoi tre tassi di interesse chiave, ma dello 0,50 per cento invece che dello 0,75 per cento dei due rialzi precedenti; ritiene di tornare ad innalzarli nuovamente in base all’andamento dell’economia e dell’inflazione;

ha annunciato la sua decisione di ridurre a partire dal marzo 2023 gli investimenti già detenuti in titoli di Stato, dando inizio a una restrizione quantitativa della liquidità nel sistema finanziario.

I tre tassi chiave della Bce hanno così raggiunto rispettivamente il 2,5, il 2,75 e il 2 per cento, in seguito a quattro aumenti per un totale di 2,5 punti percentuali. Detto livello in assoluto non stupisce; sorprende invece la decisione di comunicare l’intenzione di continuare ad alzarli affinché raggiungano livelli tali da dispiegare effetti volutamente depressivi sulla domanda aggregata e sull’economia, fino a quando il ta...