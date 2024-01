«Il fatto stesso che al processo di Jimmy Lai io sia stato indicato come un suo "co-cospiratore" dimostra quanto questo processo sia ridicolo». Benedict Rogers, co-fondatore di Hong Kong Watch, fatica ancora a credere di essere finito nell'elenco delle cinque figure straniere che, secondo il procuratore Anthony Chau Tin-hang, avrebbero aiutato il magnate dell'editoria a cospirare contro lo Stato cinese. L'amministratore delegato dell'organizzazione benefica britannica, che da anni si batte per il rispetto dei diritti umani a Hong Kong, è «molto sorpreso» ma sa anche che il regime comunista cinese è disposto a qualsiasi tipo di falsificazione pur di condannare il fondatore dell'Apple Daily. Anche a usare un «innocuo messaggio del 2019 come "prova"», dichiara Rogers a Tempi da Londra.

Jimmy Lai alla sbarra

Jimmy Lai, arrestato nel dicembre 2020, si trova in carcere da oltre 1.100 giorni ed è alla sbarra per il "processo dei processi": quello che in base alla legge sulla sicur...