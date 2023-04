La natalità in Italia è al minimo storico e la mortalità rimane elevata. Lo dice l'Istat in un report sugli indicatori demografici relativi al 2022. Meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall’unità d’Italia, sotto la soglia delle 400 mila unità, attestandosi a 393 mila. Anche di questo si parlerà al convegno di Tempi Nascere è cominciare a Roma il 18 aprile.

Gender employment and pay gap, motherhood penalty, shecession, last in-first out. Gli inglesismi ormai si sprecano per descrivere la difficile situazione delle donne e delle madri all’interno del mercato del lavoro, in Europa ed in Italia. Eppure, se ci fermiamo solo alle nuove terminologie o all’elencazione dei dati rischiamo di non cogliere l’altra faccia della medaglia: la vita da equilibriste, l’esperienza di camminare sul filo acrobatico che cadenza il giorno per giorno di milioni di donne. Partiamo allora dalla lista (quasi infinita e tendenzialmente ...