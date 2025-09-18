Con chi sta l’India nello “scontro” tra Cina e Occidente

Su Firstonline Andrew Spannaus dice: «Da anni l’India è al centro di una campagna occidentale per portarla dalla “nostra parte” nella sfida strategica con la Cina. Con Trump si è ignorato l’orgoglio e l’indipendenza del Paese, arrivando a minacce e pressioni che potevano solo provocare una reazione contraria. Tuttavia, rimangono differenze fondamentali tra Nuova Delhi e Pechino, che non permetteranno un’alleanza stretta nei prossimi anni. C’è una lezione fondamentale da tenere a mente: il resto del mondo non intende più sottostare alle nostre condizioni, per questo sarà preferibile un maggiore realismo politico piuttosto che una posizione ideologica portata avanti con il bullismo che vediamo ora a Washington».

Certe sparate di Donald Trump su questioni politiche internazionali, pensate più come propaganda sui social che come razionali atti diplomatici verso potenze amiche e avversarie, hanno provocato alcuni guasti gravi nei rapporti tra Washington e Nuova Delhi.

