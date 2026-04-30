I pm che urlano “arbitro cornuto!”

Scriveva Matteo Pinci su Repubblica:

«Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per “concorso in frode sportiva”. Venerdì sera gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta, relativa al campionato 2024-2025, è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. Rocchi, dal canto suo, ha fatto sapere di essere “sereno e di andare avanti”, dicendosi estraneo alle accuse e che si difenderà per smontarle. Potrà farlo giovedì prossimo, 30 aprile, alle 10, quando è stato fissato il suo interrogatorio, a meno che non decida di avvalersi della facoltà di non rispondere. Dopo un pomeriggio di riflessione ha deciso di fare un passo indietro. […] Per la Procura di Milano Rocchi – accusato di frode sportiva – ha in alcune partite scelto direttori di gara che erano apprezzati dall’Inter. […] Per un motivo analogo, possibili ingerenze su Var e arbitri, il supervisore Var Andrea Gervasoni è indagato in “concorso con altre persone” per frode sportiva n...