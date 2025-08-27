A Milano certi pm continuano a preferire lo show alla giustizia

Su Fanpage Giulia Ghirardi scrive: «È il 12 marzo 2024. "Mi confermi come assessore?", scrive Giancarlo Tancredi, l'ex assessore del Comune di Milano. E Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima: "Voi siete i best ever. Io se volete vi faccio da segretario". Poi, si inserisce anche il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone: "Me lo tatuo sulla schiena". Secondo quanto appreso da Fanpage.it, sarebbero queste alcune delle chat emerse dalle indagini sull'inchiesta urbanistica che ha travolto Milano dalle quali emerge come Catella venisse, nei fatti, considerato il sindaco di Milano».

Leggere certe intercettazioni sui rapporti tra imprenditori e amministrazione del Comune di Milano, ti fa sentire come un guardone, un consumatore di pornografia. Non sono quindi affatto grato ai pm che mi offrono queste indiscrezioni. C’è chi dirà che almeno servono a capire la totale mancanza di visione e quindi la inevitabile subalternità di Beppe Sala e dei suoi, a soggetti e...