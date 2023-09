Fino all’anno scorso al Salone dell’auto di Monaco (Iaa Mobility), il più importante al mondo, i grandi gruppi tedeschi, come Volkswagen, la facevano da padroni. Ma all’edizione 2023 che si è aperta ieri tutti gli occhi erano puntati sui cinesi, che mirano a scippare all’Europa la leadership mondiale nella produzione di automobili, anche grazie alla direttiva Ue che a partire dal 2035 imporrà a tutti i cittadini europei l’acquisto di auto elettriche.

«La Cina impressionerà l’Europa»

«Penso che gli europei rimarranno pietrificati dai risultati che i cinesi otterranno in Europa», ha dichiarato al New York Times l’esperto tedesco di auto elettriche Matthias Schmidt. Nel giorno di apertura del Salone, uno degli stand più visitati è stato quello di Byd, il produttore cinese che vende più auto elettriche in patria e che quest’anno ha superato anche la tedesca Volkswagen.

La Cina non solo può contare su un costo dell’energia e delle materie prime indispensabili alla costruzione di auto elettriche più contenuto, ma è anche molto più avanti rispetto ai concorrenti europei e americani nella produzione di batterie.

La fuga di Volkswagen

Volkswagen, che sta costruendo una fabbrica in Germania a Salzgitter e un’altra in Spagna a Valencia, ha bloccato la realizzazione di una seconda fabbrica in patria per trasferirla in Ontario, sfruttando i ricchi sussidi messi a disposizione dal governo degli Stati Uniti, che potrebbero rovinare l’industria europea, e il costo dell’energia americana, nettamente inferiore a quello europeo.

Il nodo del costo dell’energia e della produzione di batterie per le auto elettriche non spinge soltanto Volkswagen fuori dai confini europei: anche la Bmw ha annunciato che investirà 800 milioni di euro per costruire un impianto per la produzione di batterie in Messico.

La Cina attacca, l’Ue resta a guardare

Se l’Unione Europea resta a guardare inerte le aziende europee che dirottano miliardi di investimenti dal continente all’Asia o al Nord America, senza neanche interrogarsi sugli evidenti problemi della sua strategia green, la Cina smania per entrare in un mercato che fino a poco tempo fa rappresentava soltanto un sogno.

Questo è «l’anno della svolta» al Salone di Monaco, spiega Ferdinand Dudenhöffer, direttore del Centro di ricerca automotive di Duisburg. «L’Europa è diventata un mercato interessante per le auto elettriche cinesi. D’ora in poi la competizione sarà molto più dura».

Secondo uno studio di Kpmg, i marchi cinesi di auto elettriche potrebbero conquistare il 15% del mercato automobilistico elettrico europeo nei prossimi due anni.

@LeoneGrotti

Foto Ansa