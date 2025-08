Imprenditori che “pensano in grande” e borghesia “compradora”

Su Startmag Maurizio Sacconi scrive: «Meglio pensare a interventi strutturali che alzino la competitività, dalla riduzione del costo dell’energia alla diffusione delle nuove tecnologie ancora poco penetrate nelle imprese. Per non parlare di un drastico aggiornamento degli strumenti regolatori. Dal green deal, ove gli obiettivi di decarbonizzazione si possono coniugare con tempi più ragionevoli e neutralità tecnologica. All’AI act che non può imbrigliare rigidamente l’intelligenza artificiale prima di averla sperimentata. Più utili uno stretto monitoraggio e strumenti flessibili come linee guida, soft laws, buone pratiche. E poi ci sono i nuovi mercati nei quali si possono combinare i profili commerciali con quelli geopolitici. Dalla ratifica dell’accordo con il Mercosur alla intensificazione degli scambi con i Paesi Arabi moderati, al corridoio economico-logistico India, Medio Oriente, Europa, alla assunzione UE del Piano Mattei per l’Africa.

Quale politica industriale dopo l’accordo s...