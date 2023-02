Le difficoltà in casa della Lega vanno affrontate con grande serietà. Essa è importante nella vita pubblica dell’Italia per tanti motivi. Il primo è che in quel partito per tanti decenni si sono spese molte persone intelligenti e per bene, che hanno contribuito ad amministrare (bene) numerosi Comuni e importanti Regioni italiane. Soprattutto però la Lega ha avuto il grande merito storico di dare una voce pubblica ad alcune dottrine e idee politiche che l’Italia nata nel 1861 aveva emarginato, se non demonizzato: il federalismo, l’autonomia dei territori in una prospettiva di bene comune, il principio di sussidiarietà contro il centralismo dello Stato, la ricchezza delle lingue e tradizioni locali, il male fatto dal nazionalismo dell’Italia liberale e monarchica, di quella fascista e anche di quella della Prima Repubblica. In pratica, la Lega ha contribuito a mettere in crisi la narrazione che sta alla base dell’Italia moderna e lo ha fatto con intelligenza, senza sterili nost...