Il vincitore della guerra in Iran è Putin

Anche se l'Iran, parole di Donald Trump, sta «implorando gli Stati Uniti di raggiungere un accordo», la guerra in Iran procede a pieno regime. E per Vladimir Putin non potrebbe esserci notizia migliore. Da quando sono iniziati i raid di Usa e Israele contro il regime degli ayatollah, infatti, la Russia ha guadagnato decine di miliardi, ha aumentato il proprio potere negoziale e ottenuto vantaggi militari e diplomatici nella guerra contro l'Ucraina. La guerra in Iran è una manna per la Russia Secondo il Kyiv School of Economics Institute, l'aumento di circa il 40% del prezzo di petrolio e gas provocato dal blocco da parte dell'Iran dello Stretto di Hormuz, dal quale transita almeno il 20 per cento del petrolio e del Gnl mondiale, ha fatto raddoppiare i proventi dell'export di petrolio e gas per Mosca, che guadagnerebbe circa 760 milioni di dollari al giorno. I proventi mensili dall'export di idrocarburi per la Russia, prosegue lo studio, è passato da 12 miliardi a 24 miliardi, soprattut...