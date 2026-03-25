Esserci
Il sepolcro vuoto
I 388 milioni di cristiani perseguitati nel mondo e il significato della Pasqua. Per loro e per noi
Secondo il rapporto di Open Doors sono 388 milioni i cristiani perseguitati nel mondo. E nel 2025 sono stati uccisi 4.849 cristiani, 13 al giorno.
«La Pasqua, che celebriamo nel segno della passione, morte e risurrezione di Cristo, ci ricorda che nessuna oscurità, nemmeno quella della guerra, può avere l’ultima parola. Il sepolcro vuoto è il sigillo della vittoria della vita sull’odio, della misericordia sul peccato. Lasciamo che questa certezza illumini i nostri passi e sostenga la nostra speranza».
(Card. Pierbattista Pizzaballa, Messaggio per la Settimana Santa)
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