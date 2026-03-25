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Esserci

Il sepolcro vuoto

Di Esserci
25 Marzo 2026
I 388 milioni di cristiani perseguitati nel mondo e il significato della Pasqua. Per loro e per noi
Basilica del Santo Sepolcro, Gerusalemme, 17 aprile 2025 (foto Ansa)
Basilica del Santo Sepolcro, Gerusalemme, 17 aprile 2025 (foto Ansa)

Secondo il rapporto di Open Doors sono 388 milioni i cristiani perseguitati nel mondo. E nel 2025 sono stati uccisi 4.849 cristiani, 13 al giorno.

«La Pasqua, che celebriamo nel segno della passione, morte e risurrezione di Cristo, ci ricorda che nessuna oscurità, nemmeno quella della guerra, può avere l’ultima parola. Il sepolcro vuoto è il sigillo della vittoria della vita sull’odio, della misericordia sul peccato. Lasciamo che questa certezza illumini i nostri passi e sostenga la nostra speranza».

(Card. Pierbattista Pizzaballa, Messaggio per la Settimana Santa)

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