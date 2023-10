Anne Wünsche è una modella tedesca di 32 anni, ha milioni di followers sui social ed è sbarcata su Onlyfans. I fan gradiscono i suoi contenuti erotici e diventano sempre più esigenti, ma anche generosi in termini di compensi. A tutto c’è un limite, e però si può trovare un compromesso. Perché rinunciare a un mucchio di soldi solo perché si è indisponibili a usare il proprio corpo in un certo modo?

Come la fata madrina di Cenerentola, la tecnologia ha a disposizione una bacchetta magica. La Wünsche si è dotata di un alter ego virtuale. Le sue parole aiutano a cogliere le sfumature del contesto: «Grazie al mio clone verrete accontentati tutti. Il mio alter ego artificiale si è rivelato davvero carino ed è più cattivo di me, ama osare e, per questo, non avrà nessun problema a raccogliere anche le sfide più difficili».

Le richieste troppo piccanti, magari le perversioni, che la modella non riuscirebbe a incarnare col suo corpo vengono delegate alla verisimilissima copia d...