Il risveglio dei cattolici nella vita pubblica. La storia del Movimento Popolare

Pubblichiamo l’intervista di Letture.org al nostro Rodolfo Casadei, curatore con Roberto Formigoni e Gian Franco Lucini di Movimento Popolare. Materiali per una storia (ed. Cantagalli). Una preziosa raccolta di testi e di interventi di una ventina di autori sulla storia del Movimento Popolare, la rete di cristiani impegnati in una presenza civile e pubblica che nell’Italia degli anni di piombo e del compromesso storico riproponeva il protagonismo politico e sociale dei cattolici sul modello del Movimento Cattolico di fine Ottocento.