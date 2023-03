I bambini non se ne infischiano della vita eterna. Son mica come il tonno politico di Collodi, che aspetta rassegnato la digestione del pescecane invece di seguire Pinocchio che ne percorre a tastoni il ventre, verso quel chiarore che vede baluginare lontano. E se pensiamo che condurli alla Pasqua, al giorno in cui «Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello», sia cosa da preti, quasi noialtri fossimo esenti da un quotidiano duello tra affermazione e mancanza del senso di tutte le cose, allora ci meritiamo la fine dei tonni convinti ci sia più dignità a morire sott’acqua che sott’olio. Premesso questo non possiamo che rendere grazie ad Annalena Valenti, autrice del luminosissimo Aspettando Pasqua. Il prodigioso duello. Per averci pescato da una quaresima da “compagni di sventura” sotto o a pelo d’acqua e averci messo al seguito di quel bagliore che dal mercoledì delle ceneri si va facendo sempre più forte.

È un libro straordinario, 25 storie più una, per accompag...