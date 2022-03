Sono bastati pochi giorni in seguito all’invasione russa dell’Ucraina per disegnare uno scenario inedito, non solo dal punto di vista strategico e militare.

L’economia europea stava consolidando la ripresa dall’impatto devastante della pandemia, in Italia più che in altri paesi, quando nello spazio di poche ore è cambiato radicalmente lo scenario economico che l’economia italiana e quella europea dovranno fronteggiare.

Procediamo con ordine, esaminando le implicazioni che l’invasione russa comporterà per le politiche economiche decise a Bruxelles e Francoforte, sulla base dell’evidenza ad oggi disponibile, necessariamente sommaria ed incompleta.

L’economia italiana presenta un elevato grado di fragilità con la pandemia che ha accentuato gli squilibri preesistenti, tra cui crescita potenziale fiacca e debito elevato – squilibri che rendono qualsiasi intervento governativo estremamente dipendente dal quadro di riferimento delle agenzie europee e dalle misure da esse adottate. N...