Crescono le prenotazioni per la visione del documentario Roberto F. di Pino Farinotti per la regia di Nicola Tonani.

A causa della grande richiesta, il docufilm sarà proiettato in anteprima il 2 marzo alle 20.00 e poi, in replica nello stesso giorno, alle 21.30 e alle 22.30. Organizzata una visione anche il giorno successivo, 3 marzo, alle 20.00 e alle 21.30. Tutte le proiezioni avverranno alla Cineteca di Milano (per vederlo è necessario iscriversi qui).

Il docufilm, della durata di circa un’ora, racconta le vicende umane e politiche dell’ex governatore della Lombardia con interventi e interviste a Francesco Alberoni, Gabriele Albertini, Paolo del Debbio, Vittorio Feltri, Piero Bassetti, Piero Sansonetti, Andrée Ruth Shammah.