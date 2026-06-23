Suonata l’ultima campanella, vediamo qualche film sulla scuola

I miei ragazzi se ne sono andati e non torneranno più. «Come sei melodrammatico», mi dice mia moglie. Però lei non capisce. Torneranno, certo – giovanotti, donne, padri e madri, gente di successo o magari col collarino da prete, come quel mio primo alunno che era anche cinefilo e che mi sono ritrovato, per quegli strani casi della Provvidenza, nella parrocchia sotto casa. Torneranno, ma non torneranno più ragazzi. E soprattutto non torneranno più da me, non con quelle facce che ho lasciato. Ha ragione quel personaggio de La scuola di Daniele Luchetti quando dice che la scuola è un posto strano: è popolata di giovani, ma l’unico che alla fine invecchia e rimane solo sei tu, il prof. I giovani se ne vanno e restano giovani da qualche altra parte. Tu rimani, l’aula è vuota e l’anno dopo si riparte con nuovi occhi, sempre bellissimi, che ti spiaccicano addosso quella ricerca di un senso anche se questa vita un senso non ce l’ha, come diceva il ben noto poeta. Torneranno un giorno, in forma...