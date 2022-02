Si intitola Roberto F. ed è un documentario di Pino Farinotti, per la regia di Nicola Tonani, che sarà presentato il 2 marzo alla Cineteca di Milano (per vederlo è necessario iscriversi qui).

«È stata un’idea del professor Farinotti – ha detto Formigoni all’Adnkronos -. Ci conosciamo da tempo e ha sempre detto “perché non facciamo un docu-film che racconti la tua vicenda? Tutto quello che hai fatto e costruito in Lombardia in questi 20 anni e che torna ad essere apprezzato da moltissimi”».

Il film, della durata di circa un’ora, racconta la vicenda dell’ex governatore della Lombardia, oggi ai domiciliari dopo la condanna a 5 anni e 8 mesi per la vicenda Maugeri. Il documentario non si sofferma sulla vicenda giudiziaria, ma vuole raccontare l’azione politica di Formigoni e i suoi 17 anni alla guida della Lombardia.

Le testimonianze

Per farlo il docu-film dà la parola a persone di schieramenti diversi, come Francesco Alberoni, Gabriele Albertini, Paolo del Debbio, Vittorio Feltri, Piero Bassetti, Piero Sansonetti, Andrée Ruth Shammah.

Si parla dunque, senza alcun intento agiografico, di ciò che Formigoni ha fatto per la Lombardia, portandola a diventare fra le ragioni più ricche d’Europa. Uno spazio è dedicato anche alla sua fede e all’incontro con l’esperienza ecclesiale di Comunione e Liberazione.

Appuntamento dunque alla Cineteca Milano (Viale F. Testi 121, Milano) mercoledì 2 marzo alle ore 20.00.