Il Conservatorismo: tra eterno e tempo storico

Interrogarsi sulla necessità, o possibilità, del conservatorismo nel mondo contemporaneo significa, anzitutto, arrivare a una definizione teorica del termine che sia coerente e completa, ma allo stesso tempo fedele alla sua manifestazione storica. Definire il pensiero conservatore come intimamente legato all’idea di eterno è coerente con ciò che il nome stesso conservatorismo sembra suggerire, ma non corrisponde necessariamente a quella che fu la sua concretizzazione storica. Il riferimento all’azione di conservare fa intuire, in effetti, l’esistenza di un ente stabile, e il fatto stesso che tale ente non sia esplicitato ne lascia intendere la natura universale, a-spaziale e a-temporale, rimarcando dunque la relazione fra questa corrente di pensiero e l’eterno.

