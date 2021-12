Mentre scrivo queste poche, sporche e inutili righe, si sta concludendo il weekend che il calcio ha dedicato a sostenere la battaglia contro la violenza sulle donne. Tanti sbaffi rossi, tanti bei discorsi, poi a Empoli un gruppo di gentiluomini ha molestato una giornalista durante un collegamento.

Che cosa ci insegna tutto questo? Ogni settimana un’associazione, un movimento, un pio, un teoreta, un Bertoncelli e un prete chiedono al calcio un appello, una parola, un sms. E ogni settimana tutto scorre via, senza lasciare traccia, appagando solo il bisogno di apparenza corretta. Test: vi ricordate l’ultimo appello, prima di quello per le donne? Ma va’.

Gigi Buffon, dopo il famoso gol-non gol di Muntari disse che non si era accorto che la palla fosse entrata ma, se in quel caso, non lo avrebbe certo detto. Apriti cielo. «Vergogna, devi dare l’esempio ai bambini». E lui: «L’esempio ai bambini lo devono dare i genitori».

La verità è che, come per gli “inginocchiati” antirazzismo, ...