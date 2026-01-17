I trattori marciano nella direzione sbagliata

Spaventa l’accordo tra Ue e Mercosur, il più grande trattato di libero scambio mai siglato dall’Europa, che va alla firma in queste ore. Già nei prossimi giorni torneranno in strada i trattori, simbolo di una protesta degli agricoltori di numerosi paesi membri dell’Unione (francesi e polacchi in testa, ma anche italiani) che nasce dal timore di una prossima invasione di prodotti a basso costo e soggetti a controlli di qualità e salubrità ritenuti inferiori agli standard comunitari. Timori solo parzialmente fondati, anche perché un quarto di secolo di negoziato e parecchie salvaguardie hanno riconsegnato un testo talmente puntellato di garanzie da spingere perfino il governo Meloni – inizialmente intenzionato a votare contro – a rompere il fronte degli scettici. E come le piazze riempite in nome di Gaza e ancor di più in odio a Israele e ai suoi alleati occidentali hanno per contraltare quelle vuote o mai convocate a sostegno dei ragazzi iraniani che lottano per liberarsi dal regime kho...