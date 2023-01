«I carri armati sono fondamentali in una guerra d'attrito convenzionale come quella che si sta combattendo in Ucraina. Ma una cinquantina di tank, per quanto molto performanti, non possono cambiare sostanzialmente il conflitto». È quanto afferma a Tempi il generale Marco Bertolini, già comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), commentando la svolta di ieri riguardo all'invio di armamenti a Kiev da parte dei paesi Nato. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che la Germania invierà all'Ucraina 14 carri armati Leopard 2 e addestrerà le forze ucraine a utilizzarli. Se gli impegni presi a Ramstein venissero confermati, altri 12 paesi europei potrebbero inviare tank per raggiungere un totale di 80 mezzi. Il via libera è arrivato dopo che gli Stati Uniti si sono impegnati a inviare 31 carri Abrams a Kiev, come confermato in serata dal presidente americano Joe Biden.

