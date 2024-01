Su Linkiesta Francesco Cundari scrive: «Dopo avere distrutto, delegittimato e demonizzato le uniche organizzazioni che per cinquant’anni, con tutti i loro difetti, avevano provveduto a formare quel poco che avevamo di classe dirigente (se proprio vogliamo, assieme a Chiesa, Banca d’Italia e Confindustria, ma insomma, ci siamo capiti); dopo avere spianato la strada ai non-partiti populisti di oggi ed esserci beati di questa grande palingenesi che abbiamo pomposamente chiamato Seconda Repubblica; dopo avere usato per anni la parola "casta" come sinonimo di "partiti", avere sfasciato tutto quello che potevamo sfasciare ed esserci fatti pure i complimenti da soli, con che faccia possiamo ora prendere la posa dolente e lamentare il fatto che, signora mia, in Italia non abbiamo più una classe dirigente all’altezza?».

Considerazioni sacrosante, da completare con un elenco dei principali tutori degli anni dell’anticasta, dal 1992 a oggi.

* * *

Sulla Nuova Bussola quotidiana Ruben Razzante...