Anna Bagaini, analista di Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), parteciperà con Andrea Avveduto (Associazione Pro Terra Santa) e Claudio Fontana (Fondazione Oasis) al "Dialogo sulla situazione israelo-palestinese" organizzato dall'associazione LabOra e Tempi (incontro via zoom, domenica 15 ottobre, ore 21.15). Ne abbiamo approfittato per rivolgerle alcune domande.

Perché in molti hanno paragonato l'attacco di Hamas all'11 settembre?

Perché molti elementi di questo attacco ricordano quanto avvenuto a New York nel 2001. L'effetto sorpresa, il trauma psicologico vissuto dalla popolazione e, soprattutto, il numero dei morti.

Era dei tempi dell'Olocausto che non morivano così tanti ebrei nello stesso giorno.

Sì, e poi per le conseguenze che questo attacco può avere. E cioè che il conflitto si allarghi oltre i confini israeliani, come vediamo accadere con i raid israeliani sugli aeroporti di Damasco e Aleppo. Ci sono segnali che questi timori si tra...