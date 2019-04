Hai fatto politica? Allora sei un corrotto

Ilaria Borletti Buitoni denuncia sul Corriere l’articolo illiberale della spazzacorrotti che non permette a chi ha fatto politica di far parte di associazioni di volontariato

E così se ne è accorto anche il Corriere della Sera. Con un’intervista a Ilaria Borletti Buitoni, signora del bel mondo milanese, in politica al seguito di Mario Monti, assai impegnata nel mondo del volontariato e del Terzo settore, anche il quotidiano di via Solferino è arrivato a denunciare ciò che Tempi fece qualche giorno fa.

Scrivevamo infatti:

«Nella cosiddetta legge “spazzacorrotti” (3/2019) c’è un articolo in cui, nella sostanza, si equipara qualsiasi associazione alle fondazioni e alle associazioni di matrice politica. Basta che nei suoi organi direttivi vi siano persone che hanno o abbiano avuto a che fare, negli ultimi dieci anni, con le istituzioni a qualsiasi livello, dal parlamento al comune. Facciamo un esempio non proprio campato in aria: il presidente di un’associazione sportiva (o culturale o sociale) di un paesino sperduto sugli Appennini è stato, dieci anni prima, anche consigliere comunale. Ebbene, quell’associazione è equiparata a una fondazione politica e dunque sottoposta ai medesimi obblighi di legge: significa montagne di scartoffie in più da compilare tra cui la certificazione esterna di bilancio. È una cosa assurda.

Dice oggi Borletti Buitoni al Corriere:

«Ci stiamo consultando con giuristi ed esperti della materia e ci sono centinaia di persone nella mia situazione a livelli diversi. Oggi sono presidente onorario di Amref Italia, di cui sono stata presidente per 20 anni e anche il presidente attuale Mario Raffaelli è, come me, un “contaminato” della politica. Sono presidente del Quartetto e Beethoven è incompatibile con questa norma. Sono consigliere dell’Euyo, l’orchestra europea dei giovani che abbiamo portato in Italia dopo Brexit. Sono presente in numerose piccole istituzioni che si occupano di cultura musicale o aiuto ai migranti, come Il Faro di Roma. Mi sarebbe piaciuto riavvicinarmi al Fai, dove sono stata presidente tre anni. Ma sono considerata una corrotta».