La guerra ingiusta di Milano all’automobile

La prima a rivelarlo senza infingenti fu, un quarto di secolo fa, Chantal Duchène, allora responsabile per la Pianificazione dei trasporti nell’Île-de-France, la regione di Parigi, che sosteneva: «Sarà necessario ridurre lo spazio disponibile per le automobili. Con le corsie per autobus, le piste ciclabili e l’allargamento dei marciapiedi, i tempi di percorrenza in macchina si allungheranno e gli altri mezzi di trasporto diventeranno più allettanti». Gli emuli ormai non si contano più. Potremmo dire che è la logica del “whatever it takes” applicata alle politiche dei trasporti. Qualsiasi provvedimento che porti alla riduzione dell’uso dell’auto è di per sé desiderabile. E, se le altre misure non funzionano, si può ricorrere alle cattive maniere. Tra le esponenti più in vista di questa, non più tanto nouvelle, vague vi è senza dubbio l’assessora alla Mobilità della giunta meneghina, Arianna Censi, che ha affermato di voler «liberare Milano da decenni di visione novecentesca, aria irresp...