Il direttore di “Libero” riceve il Premio Luigi Amicone alla festa di Tempi a Caorle. E parla di governo Meloni, campo largo, giustizia e libertà di espressione

Sallusti: «Tifo per Elly Schlein. Vannacci non faccia il capitano di ventura»

Il video integrale di “Non basta parlare, bisogna parlare seriamente”, intervista pubblica di Caterina Giojelli al direttore di Libero Alessandro Sallusti, evento inaugurale della quinta edizione di “Chiamare le cose con il loro nome”, la tradizionale festa di Tempi a Caorle.

Nell’ambito della serata, venerdì 12 giugno in piazza del Vescovado, Sallusti ha parlato della sua battaglia per la libertà di espressione contro i dogmi del politicamente corretto, dell’occasione persa della riforma della magistratura, di pregi e difetti del governo Meloni e dell’opposizione, del generale «capitano di ventura» Roberto Vannacci.

Al termine dell’intervista, il diretto di Tempi Emanuele Boffi gli ha consegnato il Premio Luigi Amicone 2026. Qui le motivazioni del riconoscimento.