Non riesco a pensare a Greta Thunberg come a una persona. Perché nelle sue manifestazioni pubbliche non è una bambina, è un marchio. E come tali vanno interpretate le sue manifestazioni pubbliche, i suoi discorsi, i suoi stratagemmi. Perché non è lei che li pianifica, è una macchina soprattutto economica (i politici non sono in grado di certe raffinatezze) che ha deciso di trasformare un movimento ecologista, diciamo così, “romantico” e genuino, in un’ideologia.

Perché adesso? Perché l’ecologismo è stato imposto come emergenza e adesso arrivano i soldi per combattere il cambiamento climatico e il movimento ecologista si è radicalizzato (o “è stato radicalizzato”) per ricattare Stati e organizzazioni intern...