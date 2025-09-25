Un magistrato in carica può fare l’opinionista?

Su Strisciarossa Alfiero Grandi scrive: «La tradizione liberale difende la tripartizione dei poteri: il Legislativo fa le leggi e controlla l’esecutivo, il Governo opera nei limiti delle leggi approvate (anche quando modifica la Costituzione), la Magistratura applica le leggi e la Costituzione anche quando il governo vorrebbe stravolgerle, come nel caso dei centri per migranti in Albania. Questo stravolgimento costituzionale serve a coprire un potere che non sopporta critiche, controlli e autorità indipendenti. La consonanza con gli atteggiamenti di Trump è impressionante. Senza una reazione democratica, il futuro della nostra democrazia è in pericolo. La Costituzione dovrebbe ispirare tutta la legislazione, e invece si approvano leggi incostituzionali come quella Calderoli sull’autonomia differenziata e ora si modificano i cardini della Carta. Queste modifiche sono sbagliate e vanno respinte al referendum con un netto No. Dal vaso di Pandora della rottura costituzionale potrebbe uscir...