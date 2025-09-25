Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

Un magistrato in carica può fare l’opinionista?

Di Lodovico Festa
25 Settembre 2025
La trasmissione del Procuratore di Napoli, le mosse della sinistra in vista del referendum sulla separazione delle carriere, il comitato per il Sì. Rassegna ragionata dal web
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri parla con un microfono in mano
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri (Ansa)

Su Strisciarossa Alfiero Grandi scrive: «La tradizione liberale difende la tripartizione dei poteri: il Legislativo fa le leggi e controlla l’esecutivo, il Governo opera nei limiti delle leggi approvate (anche quando modifica la Costituzione), la Magistratura applica le leggi e la Costituzione anche quando il governo vorrebbe stravolgerle, come nel caso dei centri per migranti in Albania. Questo stravolgimento costituzionale serve a coprire un potere che non sopporta critiche, controlli e autorità indipendenti. La consonanza con gli atteggiamenti di Trump è impressionante. Senza una reazione democratica, il futuro della nostra democrazia è in pericolo. La Costituzione dovrebbe ispirare tutta la legislazione, e invece si approvano leggi incostituzionali come quella Calderoli sull’autonomia differenziata e ora si modificano i cardini della Carta. Queste modifiche sono sbagliate e vanno respinte al referendum con un netto No. Dal vaso di Pandora della rottura costituzionale potrebbe uscir...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
Carlo Nordio giustizia magistratura maurizio landini premium

Articoli correlati

Scopri di più →