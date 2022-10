Il risultato elettorale dello scorso 25 settembre ha sancito un forte e univoco mandato per la coalizione di centrodestra e, al suo interno, per Fratelli d’Italia, che diventa il primo partito nazionale con il 26 per cento dei consensi.

Le sfide che il nuovo esecutivo, presumibilmente a trazione conservatrice, dovrà affrontare sono legate a una triplice crisi – economica, demografica ed energetica – che mai l’Italia ha subìto nella sua storia recente e per la quale non esistono strategie approntate nei libri di testo. Allo stesso tempo, rappresentano la misura della deriva verso cui l’ha condotta la politica nell’ultima decade e più.

Se consideriamo la dinamica del reddito pro capite dal 2011 al 2021 osserviamo due fatti: il primo è che l’Italia non ha ancora pienamente recuperato il livello di reddito del 2011, a differenza della media dell’Unione Europea e di quella dell’eurozona, che si sono, invece, accresciute nel medesimo arco temporale; secondo, il reddito pro capite i...