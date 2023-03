Continua la risalita in classifica dell’Italia, che solo due anni fa era 19sima e adesso è al nono posto, mentre per la prima volta un paese arabo si affaccia nelle prime 10 posizioni, la Russia arretra e gli Stati Uniti si confermano in testa come in tutte le edizioni precedenti. Nella classifica 2023 del potere immateriale nel mondo, il Global Soft Power Index elaborato da Brand Finance, il valore del marchio Italia risulta riconosciuto a livello planetario.

La società londinese con sede in 20 paesi, leader mondiale di consulenza strategica e di valutazione del marchio, specializzata nell’elaborazione di indici del brand di imprese e società di ogni tipo, dal 2020 elabora un rapporto sul soft power degli stati sovrani riassunto in un indice che va sotto il nome di Global Soft Power Index. Quello per il 2023, calcolato per 121 paesi, ha dato questa classifica per quanto riguarda i primi 10 posti: 1) Stati Uniti, 2) Regno Unito, 3) Germania, 4) Giappone, 5) Cina, 6) Francia, 7) ...