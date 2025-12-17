L’Italia non è e non deve essere una Repubblica di procuratori

Su Open Stefania Carboni scrive:

«"La pista adesso è quella dell’omicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create". Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, ne è convinto. [...] Davanti a queste deduzioni la vedova di Rossi ha annunciato che verrà presentata un’istanza per la riapertura delle indagini».

Ma una persona in buona fede può non rendersi conto che la caterva degli errori giudiziari che emergono in questi giorni non possono che essere frutto di un’imperfetta catena di rapporti tra giudici, pm e forze di polizia? E che dunque è sempre più urgente la separazione delle carriere e dunque dei Csm, e l’annullamento del potere delle correnti con il sorteggio dei membri degli organi di garanzia dei magistrati? * * * Sul Sussidiario Valentina Simonetti riporta:

«Ilda Bocc...