Perché sostengo Giuseppe Negro alle elezioni regionali in Puglia

Riformare senza demolire, cambiare senza rinnegare, guardare avanti senza perdere le radici. È la «fedeltà creatrice» di Del Noce ad animare il centrodestra. Sono ideali vincenti: servono le persone giuste per incarnarli
A metà della tornata elettorale che vede coinvolte 7 regioni, con il 36 per cento degli italiani chiamati al voto, si possono già intuire alcune tendenze di fondo in vista delle elezioni politiche del 2027. Se l’alleanza del centrodestra si conferma ancora solida dopo 30 anni, a sinistra la costruzione del nascente campo largo segna già una battuta d’arresto. Cresce e di parecchio, ad ogni tornata, l’astensionismo.
Partiamo allora da qui: ormai vota meno di una persona su due, in particolare nelle Regionali. La disaffezione della gente comune per la politica diventa sempre più marcata. Quasi biunivocamente, la politica fatica a spiegarsi questa distanza e ad agire per rimediarvi. Cosa spinge la gente a votare? Marcello Veneziani anni fa rispose così: in Italia si vota in primis per timore del nemico che non vorremmo vincesse, e poi si va alle urne per una speranza in un cambiamento, in una visione, per un bene più grande.
Lezioni dalle Regionali
Di fronte alle perplessità sollevate da ...
Contenuto riservato agli abbonati Digitale e Full
Digitale
Il quotidiano online + il mensile digitale
Full
Il quotidiano online + il mensile digitale e cartaceo