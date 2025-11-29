Un giudizio comunionale alla ricerca della verità nella confusione del mondo

Nella tradizionale giornata di inizio anno di Comunione e Liberazione, il presidente della Fraternità Davide Prosperi si è soffermato sulla necessità di un giudizio comunionale, possibilmente unitario, sugli avvenimenti della vita e della società. Il richiamo ha giustamente suscitato grande attenzione, data la fatica di essere insieme ad affrontare quel che succede, per esempio le recenti manifestazioni pro Palestina con il loro contorno di disordini e violenze. Come è noto, la valutazione che va per la maggiore è che i violenti siano stati una minoranza a fronte di molti che hanno pacificamente manifestato la loro indignazione per le esagerazioni israeliane, vendicative del pogrom del 7 ottobre del 2023. Contro il massacro di 1.200 ebrei e 250 rapiti come ostaggi, dei quali una cinquantina uccisi tra inenarrabili sofferenze, Israele ha scatenato una guerra con bombardamenti che, secondo le cifre fornite da Hamas, avrebbe prodotto oltre sessantamila vittime soprattutto tra la po...