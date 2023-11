Foto di Nataliya Melnychuk per Unsplash

Stanchezza, è questa una parola di stretta attualità che si associa alla scuola. Sarà davvero così? Riguardo alle statistiche Chesterton diceva che «generalmente non significano niente. A volte significano qualcosa che non è vero». Negli ultimi giorni è rimbalzato su molti giornali l’esito di un’indagine in base a cui gli studenti italiani sono stufi e uno su dieci desidera un anno sabbatico all’indomani del diploma. Nota bene: un anno sabbatico non per viaggiare e fare esperienze nuove, ma per staccare la spina. La scuola, anziché essere una fionda che scaglia anime-saette infuocate di aspirazioni, sarebbe una sanguisuga di entusiasmo, un’idrovora che prosciuga fiorenti giardini riducendoli a deserto.

Stanchi a 18 anni è un ossimoro fastidioso.

Ma le statistiche non sono il migliore alleato per vederci chiaro, soprattutto se diventano l’ennesimo spunto p...