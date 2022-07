Finita con le note burrasche estive l’esperienza del Governo di unità nazionale, la politica non ha perso tempo e si è buttata a capofitto nella campagna elettorale. Abbiamo chiesto al senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan di fare il punto sulla situazione tra prospettive, tattiche e ambizioni di un centrodestra favorito alla partenza ma su cui iniziano ad addensarsi le nubi del “tutti contro un nemico comune”: contro il sovranismo ma anche contro Giorgia Meloni che deve dimostrare d’esser pronta, matura ad assumersi il ruolo che gli elettori sembrano volerle affidare.

Onorevole Malan, com’è cominciata la campagna elettorale per Fratelli d’Italia?

Sentiamo forte la responsabilità in un momento così difficile per la nostra Nazione: siamo il partito che, nei sondaggi, risulta al primo posto. Responsabilità per affrontare la campagna elettorale e per quello che succederà dopo, se i sondaggi avranno ragione. Non dobbiamo superare nessun altro esame se non quello degli elettori, non abbiamo nulla da nascondere ma nulla neanche da farci perdonare: siamo nati nel 2012, abbiamo un passato molto breve e, credo, più d’ogni altro partito difendiamo il principio costituzionale della sovranità al popolo, dei diritti individuali ai cittadini. Sono gli altri a dover passare esami che questi principi spesso li dimenticano.

Siete i primi ma all’interno di una coalizione eterogenea.

Per quanto riguarda l’assetto delle alleanze, abbiamo sempre trovato naturale e doveroso trovare un’alleanza nel campo del centrodestra, siamo evidentemente incompatibili con i partiti di sinistra e di questo abbiamo avuto la controprova con gli ultimi due governi. Per quanto vi facessero parte esponenti di centrodestra, sulle questioni poi prevalevano sempre le istanze del centrosinistra al punto che, su alcune questioni come quella dei balneari, si è votato con la promessa di cancellare quanto fatto quando al governo ci sarà il centrodestra.

Giorgia Meloni spesso si richiama ad un grande partito conservatore: in cosa si caratterizza l’essere conservatori oggi?

Facendo quello che un partito conservatore deve fare: difendere i valori, conservare ciò che di buono si può conservare ben sapendo che il mondo cambia e si evolve e noi dobbiamo saperlo affrontare. Ma i valori, quelli sì, rimangono ben precisi.

E questo non spaventerà i centristi?

Noi ci rivolgiamo agli elettori, com’è normale in democrazia e abbiamo riscontri di incontrare il pensiero di molti, al di là delle etichette noi pensiamo di andare sui contenuti.

Un messaggio non facile da spiegare a Ferragosto.

La campagna elettorale non è mai facile e quest’anno è anche compressa. Bisogna dire che la grossa attenzione degli elettori si capitalizza nelle ultime due settimane: più che quello che diremo in questi due mesi, i cittadini potranno fare affidamento a ciò che abbiamo detto e fatto in questi mesi.

Nelle ultime settimane un fenomeno ha fatto particolarmente notizia e riguarda chi ha deciso di cambiare partito: Di Maio è stato il primo ma poi sono numerosi gli esponenti di Forza Italia ad essere passati, ad esempio, con Calenda. Ne aspettate qualcuno anche voi in Fratelli d’Italia?

Calenda è stato eletto al Parlamento Europeo con il Pd, è stato ministro del governo Renzi: non c’è compatibilità se non su qualche singolo aspetto tecnico. Non ho notizie, invece, di arrivi in Fratelli d’Italia e credo che, ad oggi, ciascuno resti dove stava e sono un po’ anomali questi cambiamenti dopo lo scioglimento delle camere. Tutto sempre molto legittimo, per carità, però anomalo questo sì.