“Gioia”, il segreto della psichiatria “umana e gentile” di Eugenio Borgna

«C’è una gioia che non sa niente del dolore, della miseria e dell’angoscia del cuore; essa non ha consistenza, e vale solo per dei momenti. La gioia di Dio è passata per la povertà della mangiatoia e la miseria della croce; per questo è insuperabile, inconfutabile».

In Gioia di Eugenio Borgna, l’ultimo libro del grande psichiatra morto nel 2024, c’è spazio per Dietrich Bonhoeffer (sua la citazione), Simone Weil, Giacomo Leopardi, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Agostino d’Ippona, Rainer Maria Rilke, Santa Teresa d’Avila, Sándor Márai, Etty Hillesum, Emily Dickinson, Guido Gozzano, Thomas Mann e papa Francesco. Senza pregiudizi, senza accaparramenti, ascoltandoli, e per ascoltare – dice – bisogna tacere.

Borgna se si è nutrito di poesia e di filosofia e di esperienza religiosa per tutta la vita. Lo ha fatto per sé e per poter esercitare la sua professione, per poter dirigere un manicomio (usa volutamente questa parola) e per imparare ad ascoltare i suoi pazienti. Lo ha fatto per...