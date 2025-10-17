Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

Gaza, Venezuela, Russia. Di politica ne servirà ancora molta

Di Lodovico Festa
17 Ottobre 2025
Al di là di certe stravaganze diplomatiche, Trump ha ottenuto dei risultati. Ora si tratta di capire come usare i successi mediorientali sul fronte ucraino. Rassegna ragionata dal web
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e sullo sfondo un'immagine di Ronald Reagan
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Ansa)

Su Formiche Giovanni Castellaneta scrive: «Il Presidente repubblicano ha avuto la bravura di forzare la mano nel momento in cui la situazione complessiva nella regione si era girata in modo favorevole, aprendo una finestra di opportunità per portare a termine il processo di pace ,che forse non si ripeterà per molto tempo ancora. Tutti i nemici di Israele sono indeboliti: i vertici di Hamas sono stati decapitati, l’Iran è stato bombardato e il suo programma nucleare seriamente rallentato, Hezbollah in Libano si trova in grande difficoltà. Allo stesso modo, il premier israeliano Netanyahu si è trovato messo in un angolo, sia a livello internazionale per la crescente indignazione dell’opinione pubblica per le operazioni militari effettuate contro i gazawi oltre i limiti del diritto internazionale sia internamente per il troppo tempo necessario a riportare a casa gli ostaggi. Inoltre, la necessità di riuscire a smarcarsi dalle frange più estreme della propria maggioranza di governo hanno i...

benjamin netanyahu Cina Donald Trump Gaza premium Russia venezuela xi jinping

