Difficilmente si troverà un accordo in Europa sul tetto al prezzo del gas. Oggi si riuniranno in un Consiglio europeo straordinario i ministri dell'Energia dei Ventisette, ma sul tavolo ancora una volta non ci sarà una proposta ufficiale della Commissione europea.

L'Unione Europea è ancora divisa sul gas

Nei giorni scorsi 15 Stati membri, tra cui Italia e Francia, avevano scritto alla Commissione chiedendo di preparare una proposta da discutere per imporre un tetto generalizzato al prezzo del gas importato in Europa. Ursula von der Leyen, temendo di suscitare soprattutto le ire di Germania e Olanda, contrari alla misura, ha ignorato la lettera e ha presentato invece un documento informale (non-paper) proponendo soltanto un tetto al prezzo del gas russo e un tetto al prezzo del gas usato per produrre elettricità.

Berlino si oppone al price cap non solo perché ha paura di irritare la Russia ma anche perché, al contrario di paesi come l'Italia, ha lo spazio di bilancio per interv...