Google prevede di aggiungere le funzionalità dell’intelligenza artificiale conversazionale al suo motore di ricerca, ha annunciato al Wall Street Journal l’amministratore delegato Sundar Pichai. Lo farà anche in risposta al successo di chatbot concorrenti come ChatGPT, sviluppato da OpenAI per Microsoft e al centro di una recente polemica in Italia dopo che il Garante della privacy con un provvedimento d’urgenza ha chiesto l’inibizione del trattamento dei dati dei cittadini italiani fino a che non si risolvono alcune serie problematiche sulla gestione dei dati. Su questa vicenda è stata fatta parecchia confusione dai media italiani, che forse troppo abituati alla narrazione del governo “medioevale” hanno parlato di «Garante che chiude ChatGPT» dando la colpa all’esecutivo che procede a colpi di divieti. Non è esattamente così.

Il Garante non ha «bloccato ChatGpt in Italia»

Come ha ben sintetizzato Wired, «A OpenAi l'Autorità per la protezione delle informazioni, guidata dal presi...