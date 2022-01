La finale dei mondiali di scacchi era già iniziata da una settimana a Dubai quando nella sesta partita tra il campione in carica, il norvegese Magnus Carlsen, e lo sfidante, il russo Ian Nepomniachtchi, il 3 dicembre, è successo qualcosa che non accadeva da cinque anni: qualcuno ha vinto. L’ultima volta che in finale un giocatore aveva prevalso sul rivale in una gara a cadenza classica, con ore di tempo a disposizione per studiare le mosse, era stato nel novembre 2016, nella decima partita tra Carlsen e Sergej Karjakin. Da allora, ci sono stati due pareggi nel 2016, 12 patte nel 2018 e altre cinque nel 2021 prima della fatidica vittoria al termine del match più lungo della storia delle finali di scacchi: oltre otto ore di gioco e 136 mosse. Da quel momento, Nepomniachtchi non si è più ripreso, perdendo altre tre partite su cinque, commettendo errori plateali e lasciando il titolo nelle mani di quello che probabilmente è il giocatore più forte di tutti i tempi. Nessuno infatti...