La fulminante ultima battuta di “È l’ultima battuta?”

C’è un dialogo fulminante, verso la fine del nuovo film di Bradley Cooper, È l’ultima battuta?, che vale più di mille terapie di coppia. Alex e Tess, marito e moglie da ventisei anni, si trovano sotto il portico di casa dopo una serata in cui i loro figli hanno cantato Under Pressure in una recita scolastica. Si sono separati, o quasi. Stanno ancora capendo cosa sono l’uno per l’altra. E lui, in quel momento sospeso tra il comico e il tragico che solo il grande cinema sa raccontare, le dice qualcosa che suona più o meno così: viviamo infelici insieme. Non è una proposta romantica. Non è nemmeno una resa. È qualcosa di più raro: un atto di lucidità, di consapevolezza estrema. Ed è anche un bel finale controcorrente rispetto alle cose melense che ci inghiottiamo ogni giorno. Viviamo in una civiltà che ha dichiarato guerra all’infelicità e alla grande anticamera dell’infelicità che è la nostra tristezza quotidiana. Tutti, le app di meditazione, le industrie del benessere, i coach motivazi...