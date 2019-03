Formigoni: «Sono commosso dalle lettere dal Brasile»

Vedo ora, tra le lettere che avete pubblicato, due che mi commuovono particolarmente, quelle di don Pigi Bernareggi e di Rosetta Brambilla, entrambe da Belo Horizonte.











Cari amici di Tempi, vedo ora, tra le lettere che avete pubblicato, due che mi commuovono particolarmente, quelle di don Pigi Bernareggi e di Rosetta Brambilla, entrambe da Belo Horizonte.

Mi commuovono perché ambedue mi hanno sempre voluto un gran bene, e perché si ricordano di me fin dal Brasile.

Vi prego, cercate di far pervenire loro il mio grazie.

Roberto

PS. E grazie a voi per tutto quello che fate con Tempi!