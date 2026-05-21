La brutta fine della nuova missione della Flotilla

Su Nicolaporro.it si legge:

Nella giornata del 19 maggio 2026, la marina militare israeliana ha intercettato e fermato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza. Tra gli attivisti a bordo delle navi, 29 sono cittadini italiani, oltre a tre persone non italiane ma residenti in Italia. L’ultima imbarcazione fermata è stata la “Karsi-i Sabadab”, dove si trovavano il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista Alessandro Mantovani e l’attivista Ruggero Zeni. Le persone fermate sono state trasferite su una corvetta israeliana diretta al porto di Ashdod.

*** Dice il deputato M5s Dario Carotenuto a Repubblica:

«Credo che ognuno debba assumersi le responsabilità delle proprie azioni. Sono un deputato ma non voglio trattamenti di favore. Nel caso, Israele dovrà rispondere per aver sequestrato illegalmente un parlamentare, oltre a centinaia di attivisti». […] «Mentre il ministro Ben Gvir annuncia che è pronto il piano per scacciare definitivamen...