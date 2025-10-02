Contenuto riservato agli abbonati

Sulla Flotilla Elly Schlein ha usato la lingua di legno

Di Emanuele Boffi
02 Ottobre 2025
Sulla vicenda della navi dirette a Gaza, la leader del Pd si è comportata come una liceale al primo giorno d'okkupazione. Mentre gli altri leader cercavano soluzioni politiche, lei ha fatto propaganda
Giuseppe Conte (M5s), Elly Schlein (Pd), Nicola Fratoianni (Si) e Angelo Bonelli (Verdi),sul palco per la manifestazione per Gaza, Roma, 7 giugno 2025
Giuseppe Conte (M5s), Elly Schlein (Pd), Nicola Fratoianni (Si) e Angelo Bonelli (Verdi), sul palco per la manifestazione per Gaza, Roma, 7 giugno 2025 (Ansa)

Le navi militari israeliane hanno bloccato 20 barche della Global Sumud Flotilla e arrestato i componenti dell'equipaggio, ma altre 22 imbarcazioni stanno proseguono verso Gaza. Sarebbero oltre 200 i fermati, tra cui una trentina di italiani (fra di loro anche il senatore M5s Marco Croatti e l’eurodeputata Avs Benedetta Scuderi). Al momento in cui scriviamo, non ci sono segnalazioni di violenze e feriti. E questa è l'unica vera buona notizia che non poteva essere data per scontata.
Il ministero degli Esteri israeliano ha scritto su X che «i passeggeri di Hamas-Sumud sui loro yacht stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l'Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute». E ieri sera il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che i nostri connazionali saranno portati in Israele e poi espulsi.
In Italia, ieri, sono state occupate strade, piazze e stazioni e la Cgil ha proclamato lo sciopero generale per v...

