Sulla Flotilla Elly Schlein ha usato la lingua di legno

Le navi militari israeliane hanno bloccato 20 barche della Global Sumud Flotilla e arrestato i componenti dell'equipaggio, ma altre 22 imbarcazioni stanno proseguono verso Gaza. Sarebbero oltre 200 i fermati, tra cui una trentina di italiani (fra di loro anche il senatore M5s Marco Croatti e l’eurodeputata Avs Benedetta Scuderi). Al momento in cui scriviamo, non ci sono segnalazioni di violenze e feriti. E questa è l'unica vera buona notizia che non poteva essere data per scontata.

Il ministero degli Esteri israeliano ha scritto su X che «i passeggeri di Hamas-Sumud sui loro yacht stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l'Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute». E ieri sera il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che i nostri connazionali saranno portati in Israele e poi espulsi.

In Italia, ieri, sono state occupate strade, piazze e stazioni e la Cgil ha proclamato lo sciopero generale per v...