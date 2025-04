La città portuale di Savannah in Georgia divenne a metà ’800 il fulcro, nel Sud degli Stati Uniti, dell’immigrazione degli irlandesi in fuga dalla Grande carestia. Discendente da quelle famiglie, a Savannah nasceva 100 anni fa, il 25 marzo 1925, Mary Flannery O’Connor. È lei che ricorda, con acuta ironia, di essere «cresciuta a Savannah dove c’era una colonia di stra-irlandesi. Fanno la più grande parata nel giorno di San Patrizio e di solito danno di matto sulla questione». Da anni, Savannah dedica anche alla scrittrice una parade nel giorno del compleanno presso la casa-museo della sua infanzia. È diventata museo pure la fattoria Andalusia alle porte di Milledgeville, dove lei ha vissuto con la madre, pubblicando in vita due romanzi e 31 racconti brevi, e morendo a soli 39 anni il 3 agosto 1964.

Flannery O'Connor, un autentico mito letterario

