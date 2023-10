Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Casca il mondo”, la newsletter di Annalisa Teggi riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni domenica.

Un gruppo di cani da salvataggio, guidati da un ragazzo esperto di tecnologia, affronta mille avventure per proteggere la comunità. Sono Rubble, Chase & Co., i Paw Patrol. Ai tanti episodi disponibili si è aggiunto uno spin-off andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 21 agosto. La squadra dei cuccioli affronta un’impresa fantastica: costruire un osservatorio astronomico per permettere a River di ammirare le stelle cadenti.

Chi è River? Difficile dirlo, perché si rischia di inciampare nei pronomi, nelle desinenze. È un non binario. Adolescente, ecco la parola che ci salva in corner perché non finisce né in “o” né in “a”.

River fluisce come un fiume, è liquido e non si lascia intrappolare nella gabbia di maschile e femminile. Ha le labbra carnose e gli occhioni grandi, jeans e maglietta...