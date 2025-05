A che serve Dio se abbiamo dottori capaci di “fare” gli esseri umani?

Caro direttore, ho letto sul vostro sito la cronaca di Annalisa Teggi sulla proiezione a Bologna del film GEN_. Sono trasalita di fronte a quel che il dottor Maurizio Bini fa a proposito di transizione da maschile a femminile (e viceversa) e crioconservazione di embrioni. Ma più di ogni altra cosa mi ha impressionato leggere cosa ha detto Bini nel dibattito post proiezione: «Facevo il mio solito lavoro, poi uno si rende conto vedendo il film che il mio solito lavoro è quello di fare essere umani, in forma piccola con gli embrioni e in forma grande con le persone che transitano. Detto un po’ brutalmente, è un lavoro che, fino a pochi anni fa, faceva la divinità: fare gli esseri umani. Adesso lo fanno anche gli uomini, però per me è un lavoro normale».

Elena Chessa

Il dottor Faust non avrebbe potuto dire meglio.

***

Gentile direttore, nella nostra Italia, già patria della certezza del diritto si fanno strada assunti ideologici che arrivano a sostituirla, perfino con la benedizione laica ...