L’ 11, 12 e 13 maggio a Ferrara, nella meravigliosa cornice del Castello Estense, si terrà la terza edizione del FeFant – Festival della fantasia organizzato dalla Fondazione E. Zanotti. Ci saranno tanti incontri, spettacoli e momenti per bambini a cui poter partecipare e anche quest’anno, nell’anniversario dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, a tema ci sarà la fantasia; come ricorda il direttore artistico Davide Rondoni, «la fantasia non è il contrario della realtà. È una risorsa per leggerla e amarla»

L’acqua di Manzoni e il turno di Giacomo Poretti

Ecco un assaggio del programma (qui potete scaricare la versione integrale con tutte le informazioni, gli orari e le location per prenotarsi agli eventi). Proprio in omaggio a Manzoni sarà allestita dal 6 al 13 maggio, negli spazi dell’Accademia (piazzetta Giovanni da Tossignano, 2, inaugurazione il 7 maggio) la mostra dell’architetto e artista milanese Chiara Mazzotti “Acqua – Inedita protagonista de I Promessi Sposi. Gorgoglìo, Mormorio, Sussurrìo”. Segnaliamo inoltre sabato 6 maggio, “Chiedimi se sono di turno”, incontro con Giacomo Poretti (presso il Ridotto del teatro comunale).

Il concorso “Cosa c’è di allegro in questo maledetto paese?”

Giovedì 11 maggio si terrà il concorso nazionale “Cosa c’è di allegro in questo maledetto paese?”: dopo una mattinata alle prese con i laboratori d’arte di Francesca Cassoli, interverranno, alle 17, Eleonora Mazzoni, attrice e scrittrice e Davide Rondoni, Direttore artistico FeFant e poeta.

Seguirà la premiazione del vincitore del concorso. Seguirà una serata di musica e danza (con I Fiumi, RockBand; Sabrina d’Alessandro e Jorge Andrés Bosso, Ufficio Resurrezione parole smarrite; Giuditta Sin, Performance artist) con la consegna del Premio Fantasia 2023. Interverranno Vincenzo Bellomo, Dar Al-Majus Community Home – Pro Terra Sancta Bethlehem; Lina Canavati Rahil, Touched Group Betlemme, Palestina.

Fantasia, identità e potere

Venerdì 12 maggio, la giornata titolata a “E uscimmo a riveder le stelle: l’itinerario della conoscenza”, si aprirà con una mostra-evento per gli studenti delle scuole Secondarie di Primo grado, con la partecipazione di Mattia Bulla, ricercatore del Dipartimento di Fisica e Scienza della Terra dell’Università degli Studi di Ferrara. Seguirà un laboratorio culinario per i bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria e, alle 18.30, l’incontro “Fantasia, identità e corpo” con Giovanni Stanghellini, Professore Dipartimento di Scienze della Salute Università degli Studi di Firenze.

La serata alle 21.30 si aprirà con un dibattito su “Fantasia e Potere” con Davide Rondoni, Agnese Pini, Direttrice dei quotidiani editi dal gruppo Monrif (La nazione, QN, Il Resto del Carlino, Il Giorno) e gli interventi musicali di Teo Ciavarella, pianista, compositore e direttore d’orchestra.

La Scuola Politica e il professor Tokien

Sabato 13 maggio, a Palazzo Bevilacqua Costabili, alle ore 10, si terrà il seminario a cura della Scuola Politica della Fondazione Zanotti, “Più società con lo Stato per il bene comune”. Sono stati invitati ad intervenire nella prima sessione: Laura Ramacciotti, Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Ferrara; Alan Fabbri, Sindaco di Ferrara; On. Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Luca Pesenti, Professore della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Nella seconda sessione interverranno: On. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; On. Rosaria Tassinari, Deputata della Repubblica; Pierluigi Torna, Ricercatore Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento; On. Mauro Malaguti, Deputato della Repubblica; On. Lorenzo Malagola, Deputato della Repubblica e fondatore di LabOra; Enrico Tiozzo Bon, Presidente dell’Associazione Santa Caterina ETS; Roshan Borsato, Professore Università Ca’ Foscari Venezia; Giuseppe Negro, Presidente ASCLA; Stefano Gheno, Presidente Cdo Opere Sociali; Piergiacomo Sibiano, Vicepresidente LAbOra.

Seguirà, alle 18, presso l’Accademia, “Everybody’s got a hungry heart”, un viaggio alla riscoperta di sé nella musica di Bruce Springsteen. Dialogheranno Luca Miele, autore e giornalista di Avvenire; Marco Gulinelli, Assessore alla Cultura Comune di Ferrara; Davide Urban, Vicepresidente Ferrara Arte. La serata sarà all’insegna di Tolkien, “Dite ‘amici’ ed entrate. Tolkien ’50: il professore che amava i draghi” con Roberta Tosi, storica e critica dell’Arte; Pino Insegno, Attore e doppiatore; Saverio Simonelli, Giornalista di TV SAT 2000; interventi musicali dei Lingalad, Gruppo musicale folk italiano. La serata proseguirà, alle 23, con la proiezione del film “Il Signore degli Anelli – il Ritorno del Re” di Peter Jackson.

Foto Ansa